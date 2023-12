Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Nationales Nachwuchs-Springturnier "Aachen Youngstars" vom 6. bis 10. Dezember in Aachen

Junge Reiter Champion

1. Leonhard Röhrer (Miesbach) mit Contiono 72; 173,50 Punkte

2. Lena Wiegmann (Tönisvorst) mit Bert 61; 168,75

2. Eske Sophie Schierhold (Wardenburg) mit Chalyna; 168,75

Junior Champion

1. Max Merschformann (Laer) mit Dorotheental’s Classica; 184,50

2. Mafalda Schröder (Starnberg) mit Carracio 2; 176,00

3. Max Paschertz (Cloppenburg) mit Sem Semper; 175,00

Pony Champion

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Ped Star Optimus; 124,50

2. Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Noriego vd Riloo; 117,50

3. Finja Mayleen Neubauer (Schloß Holte-Stukenbrock) mit Sucato; 114,00

Children Champion

1. Brianne Beerbaum (Thedinghausen) mit Balotalli 5; 197,00

2. Luise Konle (Küps) mit Dressed For Success; 191,50

3. Collin Wenz (Sersheim) mit Jegonda; 173,50 Weitere Informationen unter www.aachenyoungstars.de Internationales Spring-, Vielseitigkeits- und Weltcup-Fahrturnier (CSI5*/U25/CIX-Arena/CAI-W) vom 06. bis 10. Dezember in Genf/SUI

Großer Preis (Rolex Grand Slam)

1. Richard Vogel (Marburg) mit United Touch S; 0/0/37,14

2. Mark McCauley (IRL) mit GRS Lady Amaro; 0/0/39,77

3. Christian Kukuk (Hörstel) mit Checker 47; 0/0/41,74

Großer Preis U25

1. Seamus Hughes Kennedy (IRL) mit Cuffesgrange Cavadora; 0/0/37,33

2. Robert Murphy (GBR) mit Hulde G; 0/0/38,01

3. Matias Larocca (ARG) mit RR Vitaly; 0/0/42,04

…

23. Mia Becker (Sendenhorst) mit Beryl des Pres; 4/80,08

Indoor-Cross CIX

1. Lara de Liederkerke-Meier (BEL) mit Q - Knock for Me; 2/150,11 Punkte

2. Michael Jung (Horb) mit Ignatz H; 2/150,13

3. Janneke Boonzaijer (NED) mit Acsi Champ de Tailleur; 3/151,30

CAI-W

1. Bram Chardon (NED); 144,13/141,97

2.Dries Degrieck (BEL); 162,45/153,12

3. Koos de Ronde (NED); 155,08/189,33

…

6. Georg von Stein (Modautal); 216,07 Weitere Informationen unter: www.chi-geneve.ch Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 06. bis 10. Dezember in Poznan/POL

Großer Preis

1. Frank Schuttert (NED) mit Isis; 0/0/36,08

2. Emma Emanuelsson (SWE) mit Canbella Blue PS; 0/0/36,53

3. Tani Joosten (NED) mit Galdal Me; 0/0/36,97

…

9. Felix Haßmann (Lienen) mit Caspain Go; 4/63,36 Weitere Informationen unter: www.cavaliada.pl Internationales Weltcup-Springturnier (CSI4*-W) vom 06. bis 09. Dezember in Riad/KSA

Weltcup

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/41,72

2. Mouda Zeyada (EGY) mit If Looks Could Kill O.H.; 0/0/44,58

3. Khaled Almobty (KSA) mit Jaguar King WD; 0/0/48,45

…

7. Christian Ahlmann (Marl) mit Classic Dream; 0/4/44,79

Großer Preis

1. Emanuele Gaudiano (ITA) mit Chalou; 0/0/35,09

2. Abdel Said (BEL) mit Bonne Amie; 0/0/36,09

3. Mike Kuwai (JPN) mit Promise Z; 0/0/38,52

4. Christian Ahlmann (Marl) mit Otterongo Alpha Z; 0/4/36,79 Weitere Informationen unter: www.saef.gov.sa Internationales Spring- und Dressurturnier (CSI3*/CSIU25/J/P/CDI4*/CDIU25/Y) vom 06. bis 10. Dezember in Salzburg/AUT

Großer Preis

1. Marc Houtzager (NED) mit Sterrehof’s Dante; 0/0/43,33

2. Gerfried Puck (AUT) mit Equitron Naxel V; 0/0/43,62

3. Harry Allen (IRL) mit Calculatus; 0/0/44,48

…

14. Maximilian Lill (Hennef) mit Kiritan; 4/64,41

Großer Preis U25

1. Victoria Sophia Hjorth-Madsen (DEN) mit Catwalk V; 0/0/46,92

2. Lena Binder (AUT) mit Viano Z; 0/4/40,97

3. Max Haunhorst (Hagen a.T.W.) mit Jack v’t Plutoniahof; 3/76,12

Großer Preis Junioren

1. Adél Benedek (HUN) mit La Digue 5; 0/4/44,09

2. Jersey Kuijpers (NED) mit JK Horsetrucks Hopefull; 0/4/47,58

3. Victoria Schumacher (Coburg) mit Sam vd Tojopehoeve Z; 0/4/53,83

Großer Preis Pony

1. Lauren Adams (IRL) mit Slieve Bloom Bella Rose; 0/0/37,71

2. Senan Reape (IRL) mit Fernando; 0/0/38,41

3. Rafael Reichart-Eisenhardt (Berg) mit Casino Royale; 0/0/38,66

Grand Prix Dressur

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Dayman 4; 73,391 Prozent

2. Juan Rodriguez Carvajal (ESP) mit Meggle’s Boston; 71,391

3. Franz Trischberger (Waarkirchen) mit DSP James Bond; 71,000

Grand Prix Special

1. Dorothee Schneider (Framersheim) mit Dayman 4; 74,744

2. Christian Schumach (AUT) mit Amplemento; 70,638

3. Diana Porsche (AUT) mit Dahoud 3; 70,234

Grand Prix Kür

1. Franz Trischberger (Waarkirchen) mit DSP James Bond; 78,920

2. Juan Rodriquez Carvajal (ESP) mit Meggle’s Boston; 77,830

3. Charlotta Rogerson (SUI) mit Famora; 76,075

Grand Prix U25

1. Thomas Trischberger (Lengris) mit Liverpool 58; 71,333

2. Paul Jöbstl (AUT) mit Elastico; 69,872

3. Moritz Treffinger (Werder) mit Fiderdance; 68,590

Grand Prix Kür U25

1. Thomas Trischberger (Lengris) mit Liverpool 58; 73,975

2. Paul Jöbstl (AUT) mit Elastico; 73,420

3. Lukas Fuchs-Benes (AUT) mit Gogogachetto Chippendale; 71,965

Junge Reiter Individual

1. Felicita Simoncic (AUT) mit Immowert’s Ivar; 74,941

2. Jana Lang (Schmidgaden) mit Baron; 74,500

3. Mary Sophie Haid Bondergaard (SWE) mit Adora Nightingale; 70,118

Junge Reiter Kür

1. Felicita Simoncic (AUT) mit Immowert’s Ivar; 79,135

2. Celestine Kindler (Nürnberg) mit Quotenkönig 2; 74,010

3. Mary Sophie Haid Bondergaard (SWE) mit Adora Nightingale; 73,190 Weitere Informationen unter: www.amadeushorseindoors.at