Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Weltcup Springturnier (CSI4*-W) vom 21. bis 24. Dezember in Abu Dhabi/UAE

Weltcup

1. Celine Schoonbroodt de Azevedo (BEL) mit Deesse des Embruns; 0/0/43,01

2. Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Singclair; 0/0/43,26

3. Luiz Felipe Cortizo Goncalves de Azevedo Filho (BRA) mit Sierra du Piedroux Z; 0/0/46,33 Weitere Informationen unter: www.adec-web.com Internationales Weltcup Spring- Dressur- und Fahrturnier (CSI5*-W/CSIYJ/CSIP PT Final/CDI-W/CAI-W) vom 26. bis 30. Dezember in Mechelen/BEL

Weltcup

1. Christian Ahlmann (Marl) mit Mandato van de Neerheide; 0/0/34,23

2. Henrik von Eckermann (SWE) mit Iliana; 0/0/34,67

3. Gregory Wathelet (BEL) mit Bond Jamesbond de Hay; 0/0/35,23

Großer Preis

1. Peztronella Andersson (SWE) mit Cassina Z; 0/0/37,12

2. Thibueau Spits (BEL) mit Foncetti v. Heffinck; 0/0/37,87

3. Matthew Sampson (GBR) mit Daniel; 0/0/38,44

…

6. Kendra Claricia Brinkop (Deutschland) mit Nector vd Bisschop; 0/0/41,40

Finale Pony Trophy

1. Naomi Himmelreich (Niederbrechen) mit Red Star Optimus; 6/68,14

2. Ava Eden van Grunsven (NED) mit Special Lady; 7/64,65

3. Ellen Hammarström (SWE) mit Ocean Des AS; 8/66,35

Grand Prix

1. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 76,152 Prozent

2. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Great Escape Camelot; 73,152

3. Marlies von Baalen (NED) mit Habibi DVB; 73,109

Weltcup-Kür

1. Charlotte Fry (GBR) mit Everdale; 84,980

2. Marlies von Baalen (NED) mit Habibi DVB; 81,160

3. Flore de Winne (BEL) mit Flynn FRH; 80,330

4. Raphael Netz (Tuntenhausen) mit Great Escape Camelot; 80,215

Weltcup Fahren

1. Boyd Exell (AUS); 126,57

2. Bram Chardon (NED); 128,30

3. Michael Brauchle (Aalen); 135,60 Weitere Informationen unter: www.jumping-mechelen.de Internationales Weltcup Springturnier (CSI3*-W) vom 26. bis 29. Dezember in Al Ain/UAE

Großer Preis

1. Khaled Almobty (KSA) mit Davenport VDL; 0/0/37,95

2. Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Singclair; 0/0/38,90

3. Luiz Felipe Cortizo Goncalves de Azevedo Filho (BRA) mit Sierra Du Piedroux Z; 0/0/39,56 Weitere Informationen unter: www.aesgc.ae