Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Springturnier (CSI2*) vom 10. bis 14. Januar 2024 in Neustadt-Dosse

Großer Preis

1. Holger Wulschner (Passin) mit Quantico 33; 0/0/32,10

2. Finja Bormann (Königslutter) mit Can Hope; 0/0/33,96

3. Felix Ewald (Rhinow) mit Crypton Comme il Faut; 0/0/33,97 Weitere Informationen unter https://csi-neustadt-dosse.de/ Nationales Spring- und Dressurturnier (CSN/CDN) "Agravis-Cup" vom 10. bis 14. Januar in Münster

Großer Preis

1. Philipp Schulze Tophoff (Havixbeck) mit Vivantas; 0/0/41,10

2. Carsten-Otto Nagel (Lilienthal) mit Cancaneur; 0/4/36,64

3. Philip Rüping (Steinfeld) mit Baloutaire PS; 0/4/37,36

Grand Prix de Dressage

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Freudentänzer; 73,674 Prozent

2. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Fuhur 6; 72,488

3. Katharina Hemmer (Erwitte) mit Attraktiv 6; 70,116

Grand Prix Kür

1. Luca Sophia Collin (Düsseldorf) mit Fuhur 6; 77,150

2. Carina Scholz (Glandorf) mit Quinto 84; 75,425

3. Lisa Breimann (Münster) mit Aida Luna OLD; 75,225

Grand Prix

1. Dr. Annabel Frenzen (Hagen) mit SilberStern FRH; 74,220

2. Dr. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M FRH; 72,540

3. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 72,480

Grand Prix Special

1. Helen Erbe (Krefeld) mit Carlos FRH; 74,372

2. Dr. Svenja Kämper-Meyer (Nottuln) mit Amanyara M FRH; 74,020

3. Dr. Annabel Frenzen (Hagen) mit SilberStern FRH; 73,588

Kurz Grand Prix

1. Charlott-Maria Schürmann (Gehrde) mit Ivar 25; 73,163

2. Benjamin Werndl (Aubenhausen) mit Discover 7; 71,674

3. Yara Reichert (Buch a.E.) mit Springbank II VH; 70,814 Weitere Informationen unter www.reiterverband-muenster.de Internationales Weltcup Spring- Dressur- und Voltigierturnier (CSI5*-W/CSIU25-A/CDI-W/CVI-W Final) vom 10. bis 14. Januar in Basel/SUI Weltcup

1. Pieter Devos (BEL) mit Mom’s Toupie de la Roque; 0/0/36,94

2. Janika Springer (SUI) mit Orelie; 0/0/40,19

3. Max Kühner (AUT) mit Eic Cooley Jump the Q; 0/4/35,59

4. Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) mit Elysium; 0/4/36,41

Großer Preis U25-A

1. Bryan Smits (SUI) mit Inspiration de la Velle; 0/0/29,06

2. Elin Ott (SUI) mit Clarissa van de Helle; 0/0/31,11

3. Laura Hunziker (SUI) mit Clintana E; 0/4/31,66

…

23. Fabio Thielen (Losheim) mit Clarino de Luxe; 12/65,24

Grand Prix de Dressage

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 82,500 Prozent

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 78,870

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 74,696

Weltcup Kür

1. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) mit TSF Dalera BB; 91,010

2. Isabell Werth (Rheinberg) mit Emilio 107; 87,950

3. Matthias Alexander Rath (Kronberg) mit Destacado FRH; 81,750

CVI-W Final Damen Einzel

1. Kathrin Meyer (Hamburg) mit San Classico/Longenführer Sonja Meyer; 8,503 Punkte

2. Alina Ross (Userin) mit Goldjunge/Jacqueline Schönteich; 8,311

3. Ilona Hannich (SUI) mit Rayo de la Luz/Monika Winkler-Bischofberger; 8,271

CVI-W Final Herren Einzel

1. Jannik Heiland (Wulfsen) mit Dark Beluga FRH/Barbara Rosiny; 8,917

2. Theo Gardies (FRA) mit Sir Sensation/Sebastien Langlois; 8,808

3. Viktor Brüsewitz (Wulfsen) mit Goldjunge/Jaqueline Schönteich; 8,463

CVI-W Final Pas de Deux

1. Rebecca Greggio und Davide Zanella (ITA) mit Orlando Tancredi/Claudia Petersohn; 8,596

2. Diana Harwardt (Bernau) und Peter Künne (Berlin) mit DSP Sir Laulau/Andrea Harwardt; 8,549

3. Zoe Maruccio und Syra Schmidt (SUI) mit Latino v. Forst CH/Michael Heuer; 8,168 Weitere Informationen unter www.chi-classics-basel.com Internationales Springturnier und Weltcup-Dressurturnier (CSI3*/CDI-W/CDI3*) vom 10. bis 14. Januar in Wellington/USA

Grand Prix de Dressage

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 70,652 Prozent

2. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s Eclectisch; 70,587

3. Caroline Darcourt (SWE) mit Lord Django; 69,478

Weltcup Kür

1. Felicitas Hendricks (Hagen) mit Drombusch OLD; 78,490

2. Anna Marek (USA) mit Fayvel; 77,715

3. Kevin Kohmann (USA) mit Dünensee; 76,305

Grand Prix

1. Anna Marek (USA) mit Fire Fly; 70,652

2. Susan Pape (GBR) mit Harmony’s V-Plus; 68,196

3. Christoph Koschel (Hagen) mit Eddieni; 68109 Weitere Informationen unter www.wellingtoninternational.com und https://gdf.coth.com/ Internationales Weltcup Springturnier (CSI4*) vom 9. bis 14. Januar in Abu Dhabi – Al Shira’aa/UAE

Großer Preis

1. Sophie Hinners (Pfungstadt) mit Singclair; 0/0/44,03

2. Edward Levy (FRA) mit Igins du Seigneur; 0/0/45,58

3. Abdullah Alsharbatly (KSA) mit Alamo; 0/4/39,20 Weitere Informationen unter www.alshiraastables.com