(Foto: Josef Dicken) Der Vier-Sterne Zangersheide-Grand Prix der Springreiter endete beim Hallenturnier in Opglabbeek/ Belgien mit dem Erfolg der Dänin Zascha Lill Nygaard (30). Die Teilnehmerin an der Europameisterschaft 2021 in Riesenbeck, die vor 14 Jahren nach Deutschland kam, in Havixbeck wohnt und für den Stall Paul Schockemöhle reitet, siegte auf der elf Jahre alten Schimmel-Stute Primavera von Mylord Carhago. Der Große Preis war mit 105.500 Euro dotiert, davon gingen 25.000 an die Siegerin.