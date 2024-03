Isabell Werth (Rheinberg) gewann erstmals den Dressur-Weltcup 1992 in Göteborg auf Fabienne, danach noch viermals, nach der Niederländerin Anky van Grunsven (neun Gewinne) an zweiter Stelle der Siegerliste. In Riad (16. bis 21. April) beim 37. Finale seit 1986 gilt die siebenmalige Olympiasiegerin als eine der großen Favoritinnen. Am letzten Wochenende in den Brabanthallen von Hertogenbosch gewann die Juristin auf Quantaz den Grand Prix und die für den Weltcup entscheidende Kür. Damit setzte sie sich auch an die Spitze der Endwertung der starken Westeuropaliga.