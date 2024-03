Ocala/ USA. Im zweiten von vier Nationen-Preisen der neuen Super-Serie im Springreiten siegte in Ocala Irland, Deutschland wurde Fünfter. Im zweiten von nur vier Nationen-Preisen der arg zusammengestutzten Serie setzte sich beim Internationalen Offiziellen Turnier der Springreiter (CSIO) der USA in Ocala/ Florida das Team von Irland mit lediglich fünf Strafpunkten in zwei Umläufen durch und kassierte eine Prämie von 230.000 Euro. Dahinter folgten die Schweiz (8 Fehlerpunkte), die USA (12), die Niederlande (12/ schlechtere Zeit im 2.Umlauf gegenüber den USA) und Deutschland (20) mit Equipechef Otto Becker. Insgesamt war die Prüfung mit 700.000 Euro dotiert. Auf den weiteren Rängen fanden sich wieder Brasilien (26), Belgien (33) und Frankreich, das ohne Wertung blieb, da im zweiten Durchgang jede Equipe nur drei Starter in den Parcours schicken durfte, bei den Franzosen wurde um zweiten Umlauf jedoch Kevin Staut auf Beau de Laubry abgeläutet, nach dem Reglement müssen aber alle drei gemeldeten drei Reiter einer Mannschaft ins Ziel kommen. Die letzten beiden Plätze gingen an Weltmeister Schweden und Großbritannien, die nicht den zweiten Umlauf für die besten acht Mannschaften aus der ersten Runde erreicht hatten. Für Deutschland, das in Abu Dhabi den ersten Preis der Nationen der Reihe gewonnen hatte, ritten David Will (36) auf My Prins van Dorperheide (0 und 8 Strafpunkte), Christian Kukuk (34) auf Checker (4 und 4), Richard Vogel (27) auf United Touch (aufgegeben und 0) und Andre Thieme (48) auf DSP Chakaria (4 und für den zweiten Umlauf nicht gemeldet). Für Andre Thieme (Plau am See) war es der 44.Einsatz in einem Preis der Ntaionen, David Will (Dagobertshausen) war zum 26. Mal nominiert, Christian Kukuk hatte den 14. und Richard Vogel (Dagobertshausen) den achten Einsatz in der Nationalmannschaft. Die beiden restlichen Nationen-Preise der höchsten Liga folgen in St. Gallen (Schweiz) vom 30. Mai bis 2. Juni und Rotterdam beim niederländischen CSIO (20. bis 23. Juni). Die besten acht Mannschaften bestreiten in Barcelona (3. bis 6. Oktober) das Finale.