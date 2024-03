Warendorf. Die Pressestelle der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf erstellte für letztes Wochenende folgenden Ergebnisblock von Turnieren mit deutscher Beteiligung: Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI2*-S, CCI3*-S) vom 23. bis 24. März in Luhmühlen Reitmeisterin und Olympiasiegerin Ingrid Klimke auf Casmara - Siegerin der Zwei-Sterne-Prüfung (Foto: R.K.) CCI3*-S

1. Christoph Wahler (Bad Bevensen) mit D’Accord FRH; 30,4 (Dressur 28,0/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Nicolai Aldinger (Gödestorf) mit Timmo; 31,3 (29,7/0/1,6)

3. Jerome Robine (Warendorf) mit Black Ice; 31,8 (23,4/0/8,4)



CCI3*-U25

1. Calvin Böckmann (Warendorf) mit The Phantom of the Opera; 34,6 (Dressur 27,4/Springen 0/Gelände 7,2)

2. Emma Brüssau (Schriesheim) mit Dark Desire GS; 36,6 (33,4/0/3,2)

3. Kaya Thomsen (Lindewitt) mit Cool Charly Blue; 37,7 (29,7/0/8)



CCI2*-S Section 1

1. Ingrid Klimke (Münster) mit Cascamara; 27,6 (Dressur 27,6/Springen 0/Gelände 0)

2. Anna Siemer (Salzhausen) mit Grazia K; 30,3 (30,3/0/0)

3. Louise Romeike (SWE) mit Intention; 30,6 (27,8/0/2,8)



CCI2*-S Section 2

1. Mathies Rüder (Fehmarn) mit Bon Ton; 19,9 (Dressur 19,9/Springen 0/Gelände 0)

2. Jan Matthias (Großenwiehe) mit Peppermint Patty FRH; 22,1 (21,7/0/0,4)

3. Tabea-Marie Meiners (Lastrup) mit Luc M; 27,8 (27,8/0/0) Weitere Informationen unter: www.pzvr-luhmuehlen.de Internationales Offizielles Springturnier (CSIO5*) vom 19. bis 23. März in Ocala/USA Nationenpreis

1. Irland 5 Strafpunkte,

2. Schweiz 8,

3. USA 12,

…

5. Deutschland 20 (David Will/ Dagobertshausen auf My Prins van Dorperheide, Christian Kukuk/ Riesenbeck auf Checker, Richard Vogel/ Dagobertshausen auf United Touch S, Andre Thieme/ Plau am See auf mit DSP Chakaria).



Großer Preis

1. Martin Fuchs (SUI) mit Leone Jei; 0/0/36,68

2. Steve Guerdat (SUI) mit Albfuehren’s Isahin Sitte; 0/0/37,54

3. Callie Schott (USA) mit Garant; 0/0/37,88

…

10. Richard Vogel auf United Touch S 3/82,43. Weitere Informationen unter: www.worldequestriancenter.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 19. bis 24. März in Wellington/USA



Großer Preis

1. Lillie Keenan (USA) mit Agana van het Gerendal Z; 0/0/35,75

2. Mario Deslauriers (CAN) mit Bardolina 2; 0/0/37,23

3. Nina Mallevaey (FRA) mit Cartier SR; 0/0/38,41

…

8. Kendra Claricia Brinkop (Wolvertem/ Belgien) auf mit Do it Easy; 4/0/76,85 Weitere Informationen unter: www.wellingtoninternational.com Internationales Springturnier (CSI4*) vom 18. bis 24. März in Vejer de la Frontera/ESP Großer Preis

1. Jesus Garmendia Echevarria (ESP) mit Callias; 0/0/41,16

2. Ellen Whitaker (GBR) mit Korlenski; 0/0/43,47

3. Billy Twomey (IRL) mit Diego del Caribe; 0/0/44,47

…

5. Leonie Böckmann (Lastrup) mit Carter 10; 0/0/45,32 Weitere Informationen unter: www.sunshinetour.net Internationales Springturnier (CSI3*) vom 21. bis 24. März in Busto Arsizio/ITA



Großer Preis

1. Celine Schoonbroodt-de Azevedo (BEL) mit Deesse des Embruns; 0/0/43,32

2. Matteo Checchi (ITA) mit Navira; 0/0/45,74

3. Alberto Carrara (ITA) mit Mowgli van’t Heike; 0/0/46,11

4. Harm Lahde (Königslutter am Elm) mit Echo van Spalbeek Z; 0/4/44,13 Weitere Informationen unter: www.etrea.it Internationales Springturnier (CSI3*) vom 20. bis 24. März in St. Tropez - Gassin/FRA



Großer Preis

1. Victor Bettendorf (LUX) mit Foxy de La Roque; 0/0/36,98

3. Daniel Deusser (Deutschland) mit Killer Queen VDM; 0/0/37,38

3. Nicolas Delmotte (FRA) mit Ilex VP; 0/0/37,65 Weitere Informationen unter: www.polo-st-tropez.com Internationales Springturnier (CSI3*) vom 19. bis 24. März in Oliva/ESP



Großer Preis

1. Donald Whitaker (GBR) mit Millfield Colette; 0/0/39,67

2. Joseph Clayton (GBR) mit Commissaire D; 0/0/40,04

3. Andres Vereecke (BEL) mit Noyelle Vd Begijnakker; 0/0/42,93

…

8. Gerrit Nieberg (Sendenhorst) mit D-Coroquada I; 0/4/42,52 Weitere Informationen unter: www.metoliva.com Internationales Dressurturnier (CDIY) vom 22. bis 24. März in Wroclaw/POL



Junge Reiter Team

1. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 69,755 Prozent

2. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 68,432

3. Klaudia Halela (POL) mit Chikoto; 65,833



Junge Reiter Individual

1. Natalia Plata (POL) mit Dolcetto; 70,294 Prozent

2. Maike Springmeier (Willich) mit Sempre Meo; 70,000

3. Rovin Robert (BEL) mit Divin Weltino; 66,961 Weitere Informationen unter: www.cdiwroclaw.com Internationales Vielseitigkeitsturnier (CCI3*-S/2*-S/P2-S/1*-Intro) vom 20. bis 24. März in Kronenberg/NED



CCI3*-S

1. Bubby Upton (GBR) mit Its Cooley Time; 29,2 (Dressur 25,2/Springen 4/Gelände 0)

2. Lara de Liedekerke-Meier (BEL) mit Formidable 62; 29,8 (29,8/0/0)

3. Maxime Livio (FRA) mit Joel; 31,5 (31,5/0/0)

…

5. Arne Bergendahl (Hamminkeln) mit Carrigane Dahlia; 36,1 (33,3/0/2,8)



CCI2*-S

1. Kirsty Chabert (GBR) mit Hanerina SSF; 28,9 (Dressur 27,7/Springen 0/Gelände 1,2)

2. Patrick Lam (HKG) mit Jockey Club Highdown March; 30,1 (30,1/0/0)

3. Clarisse Walbrecq (BEL) mit Fussac de la Quairelle; 30,3 (30,3/0/0)

4. Josephine Schnaufer-Völkel (Neitersen) mit Cinnamon Red; 30,8 (26,8/4/0)



CCIP2*-S

1. Oliver Sels (BEL) mit Kyris van Orchid’s; 33,4 (Dressur 31,0/Springen 0/Gelände 2,4)

2. Isabella Owers (ITA) mit Hoppenhof’s Canda Z; 41,3 (35,3/4/2)

3. Emi Douwen (BEL) mit Cindy; 44,7 (40,7/4/0)

…

6. Johanna Rohde (Tönning) mit Kentstown Little Baloo; 48,4 (38,4/8/2)



CCI1*-Intro

1. Christel Heyl (Uedem) mit Emery THC; 29,0 (Dressur 29,0/Springen 0/Gelände 0)

2. Benoit Goesaert (BEL) mit Cornell; 30,2 (30,2/0/0)

3. Aliene Ruyter (NED) mit Kaisa; 32,3 (31,9/0/0,4) Weitere Informationen unter: www.outdoorhorst.nl Internationales Voltigierturnier (CVI1*) vom 23. bis 24. März in Vellinge/SWE

1. Ella Filippa Velander (SWE) mit La Normann/Longenführer Balazs Bence; 8,107

2. Neele Angelbeck (Stemwede) mit Highlight 194/Antje Dohnert; 7,517

3. Julia Lindquist (SWE) mit La Normann/Balazs Bence; 7,468 Weitere Informationen unter E-Mail: