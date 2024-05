Isabell Werth auf Emilio, ein Foto aus der hippologischen Geschichte, als das inzwischen verschwundene Dortmunder Hallenturnier noch ein Muss für Pferdefreunde war und als noch in der Dressur mit Zylinder geritten wurde... (Foto: Kalle Frieler) „Er ist und bleibt ein Charakterpferd!“, erklärte Isabell Werth mit leicht belegter Stimme. Und genau so hat sich der 18-jährige Westfalen-Wallach Emilio in der Kür beim Wiesbadener Pfingstturnier präsentiert. Er legte im Galopp einen kleinen Buckler ein, piaffierte mit höchster Elastizität und brillierte mit Athletik und Ausdruck: Mit 83,30 Prozent siegte das Paar in der Prüfung - präsentiert von Henkell – es war sein 58. internationaler Grand Prix-Erfolg ! Und sein letzter. Mit diesem Sieg verabschiedete Isabell Werth ihren langjährigen Partner vom großen Sport, sie selbst ist nun mit neun ersten Plätzen in der Kür Rekordgewinnerin. Grand Prix Kür Grand Prix Special