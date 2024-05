Rom. Auf der Piazza di Siena im Park der Villa Borghese begann in Rom das 91. Internationale Offizielle Springreiterturnier (CSIO) von Italien seit 1926. In der ersten 5-Sterne-Prüfung war von den deutschen Startern Mario Stevens platziert. Wie zum Beispiel Aachen und Calgary gehört auch Rom nicht zu der vom Weltverband (FEI) initiierten Nationen-Preis-Serie. Auftaktspringen CSIO in Rom