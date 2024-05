Rom. Zum Abschluss des ersten Tages des 91. CSIO von Italien war in Rom von den deutschen Teilnehmern die Fürtherin Jörne Sprehe in einer 5-Sterne-Konkurrenz platziert. Höhepunkte des Turniers auf der Piazza di Siena sind am Freitag der Preis der Nationen und am Sonntag der Große Preis von Rom, den bisher nur zehn Deutsche für sich entscheiden konnten, im letzten Jahr Andre Thieme (Plau am See) auf Chakaria. Der inzwischen von Rolex gesponserte Grand Prix ist mit 500.000 Euro dotiert.

Springen mit Wertung nach Fehlerpunkten und Zeit