St. Gallen. Sieger des mit 308.600 Euro dotierten Großen Preises des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) der Schweiz wurde in St. Gallen der frühere Europameister Martin Fuchs (31), der auf Commimissar Pezi als einziger im Normalumlauf ohne Strafpunkt geblieben war. Wegen heftiger Regenfällt in den letzten Tagen war der Rasenplatz derart tief, dass viele Reiter mit Rücksicht auf die Gesundheit ihrer Pferde vorzeitig die Heimreise antraten, darunter die deutsche und belgische Mannschaft. Im Großen Preis starteten nur 22 Reiter, abgesagt wurden beim CSIO von den herausragenden Prüfungen der Preis der Nationen am Freitag und das Große Jagdspringen einen Tag später. Grand Prix von St.Gallen