Die Siegerin Sanne Thijssen auf dem Hengst Con Quidam im Hendrix-Grand Prix in Kessel: Preisgeld 15.500 Euro (Foto: Josef Dicken) Kessel/ NL. Zum Abschluss des Internationalen Springreiter-Turniers im niederländischen Kessel westlich von Venlo gewann die 25 Jahre alte Sanne Thijssen auf dem Holtsteiner Hengst Con Quidam den Drei-Sterne-Grand Prix nach Stechen vor vier niederländischen Landsleuten. Mit dem jetzt 18-jährigen Nachkommen von Quinar Z x Cardino 5 hatte Sanne Thijssen bereits schon zweimal einen Großen Preis der Global Champions Tour für sich entschieden. Am Start in Kessel waren 50 Reiter, 13 wurden platziert, darunter als Elfte die Holsteinerin Kendra Claricia Brinkop (29) vom Stall Stephex (Belgien) auf Ma Belle. Großer Preis