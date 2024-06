Balve. Der Auftakt der deutschen Reit-Meisterschaften in Dressur und Springen in Balve begann wie erwartet: Sieg für Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) auf der Stute Dalera BB im Grand Prix. Balve ist die erste offizielle Sichtung in der Dressur zur Nominierung der Olympia-Equipe für Paris ab Ende Juli. Grand Prix de Dressage