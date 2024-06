Balve. Wie erwarbei war Doppel-Olympiasiegerin und Weltranglisten-Erste Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) in keiner Disziplin um Einzelmedaillen der nationalen Meisterschaften der Dressur in Balve zu schlagen. Nach dem Erfolg im Grand Prix Special sicherte sich die Oberbayerin mit der Stute Dalera BB auch Gold in der Kür. 61. Deutsche Dressur-Meisterschaften seit 1959, Finale Kür