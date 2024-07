Der mit 60.500 Euro dotierte Grand Prix des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Ungarn in Budapest endete mit dem Sieg des Ungarn Vince Jarmy (23) auf dem 13-jährigen Hengst JB Koronear. Jarmy, der seit 2022 bei Paul Schockemöhle in Mühlen trainiert, war auch bereits im Preis der Nationen zwei Tage davor - dritter Rang - in beiden Runden fehlerlos geblieben. Großer Preis von Budapest