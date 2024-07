Nach Dressur und Gelände liegt Michael Jung (Horb) vor dem abschließenden Springen an der Spitze um Gold in der Einzelwertung der Olympischen Vielseitigkeit vor Schloss Versailles in Paris. Der vielleicht vielseitigste Reiter weltweit blieb mit Chipmunk FRH vor Tausenden von Zuschauern auf dem indeenreichen Crosskurs im Park des Traumschlosses von Ludwig XIV ohne Fehlerpunkte und mit 8:55 Minuten somit sogar unter der Idealzeit.