Als erster Reiter in der Olympischen Geschichte seit 1912 wurde Michael Jung (Horb) auf dem Hannoveraner Wallach Fischerchipmunk FRH zum dritten Mal Einzel-Goldmedaillengewinner in der Vielseitigkeit. In seltener Abgeklärtheit ritt er als letzter Starter in der Entscheidung vor Schloss Versailles vor 10.000 Zuschauern ohne Fehler - mit einem Abwurf hätte er nichts gehabt in diesem brutalen Spiel um Alles oder Nichts. Er hatte am Ende Alles.