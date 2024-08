Die Entscheidung um die Mannschafts-Medaillen der Dressur bei Olympia in Paris fällt im Grand Prix Special am Samstag (03. August) ab 10.00 Uhr. Am Start sind 30 Teilnehmer. Als erster Deutscher geht Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) mit Bluetooth OLD um 11.30 Uhr ins Sandviereck, als Zweite folgt Isabell Werth (Rheinberg) mit Wendy de Fontaine um 13.25 Uhr, und Schlussreiterin der Prüfung ist ab 15.25 Uhr Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) auf Dalera BB. Die Startreihenfolge: