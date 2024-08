Nur wenige Tage nach dem großartigen Olympiasieg in Paris und den damit verbundenen folgenden Feierlichkeiten in der Heimat konnte Christian Kukuk an die Paris-Form anknüpfen und wurde im Grand Prix der Global Champions Tour in London Zweiter hinter dem Briten Harry Charles. Wie der Große Preis von Dublin war auch der GP von London mit 500.000 Euro dotiert. Großer Preis von London Stand nach 13 von 15 Qualifikationsspringen und dem abschließenden Finale in Riad (20. bis 23. November):