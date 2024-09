Zu Beginn des Internationalen Offiziellen Springreiterturniers (CSIO) von Kanada in Sprucer Meadows am Rande von Calgary war Jörne Sprehe (Fürth) als Sechsteim Stechen eines schweren Springens Beste der deutschen Springreiter-Equipe. Der CSIO ist mit umgerechnet rund 3 Millionen Euro dotiert, im Preis der Nationen am vorletzten Tag werden etwas mehr als 400.000 Euro ausgeschüttet, im Grand Prix der Rolex Serie neben Genf, Hertogenbosch und Aachen sind insgesamt rund zwei Millionen Euro zu gewinnen. Danach gewann Olympia-Teilnehmer Richard Vogel (Dagobertshausen) auf dem Hengst United Touch ein Springen über Hindernisse - die von Frank Rothenberger geliefer wurden - von 1,55 m Höhe. Springen mit Stechen Springen über 1,55 m Hindernisse