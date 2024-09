Warschau. Mit einem Erfolg für den Dänen Lars Bak Andersen auf dem Hannoveraner Wallach Golden Eye endete in Warschau beim polnischen Internationalen Offiziellen Springreiterturnier (CSIO) der Große Preis. Bester Deutscher war auf der Schimmelstute Omerta Incipit als Siebter Maximilian Weishaupt, der Bruder des Chefbereiters im Stall Ludger Beerbaum, Philipp Weishaupt (Jettingen bei Günzburg). Das Siegerpferd gehört zum Teil auch Jos Lansik (Niederlande), Team-Olympiasieger 1992 in Barcelona und Einzel-Weltmeister mit Pferdewechsel 2006 in Aachen. Der CSIO in Warschau endet am Sonntag mit dem Finale der Nationen-Preis-Serie des europäischen Verbandes.