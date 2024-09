Warschau. Den mit 200.000 Euro dotierten Preis der Nationen zum Abschluss der Serie der Europäischen Reitsportunion (EEF) gewann in Warschau nach Stechen Italien (Prämie 64.000 Euro) gegen Irland (40.000), beide ausgewählten Reiter waren in der Entscheidung fehlerfrei geblieben, Piergiorgio Bucci auf Hantano war jedoch 69 Hundertstelsekunden schneller als Seamus Hughes Kennedy auf ESI Rocky. Die deutsche Equipe in der Besetzung Philip Rüping auf Baloutaire PS, Michael Vieweg auf Contario, Maximilian Weishaupt auf Omerta Incipit und Mario Stevens auf Carrie belegte mit zwölf Strafpunkten nach den beiden Normalumläufen den dritten Platz. Nationen-Preis-Finale