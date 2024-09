(Foto: Stefan Lafrentz) Zum wiederholten Male deutscher Meister der Profi-Dressurreiter wurde in Kranichstein der Krefelder Heiner Schiergen (55). Schiergen war von 1987 bis 1990 in der Lehre bei Heidi und Jan Bemelmans und von 1990 bis 1993 Bereiter im Stall von Dr. Uwe Schulten-Baumer in Rheinberg. Nach dem Tod seines Vaters übernahm er 1993 die elterliche Reitanlage in Krefeld. Er gilt als einer der stärksten internationalen Dressurreiter.