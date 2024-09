Valkenswaard/ NL. Jan Tops (Niederlande), Team-Olympiasieger 1992 in Barcelona, der die Global Champions Tour im Springreiter um satte Preisgelder erfand oder besser gesagt, bereits vorhandene Ideen weiter ausbaute, hat sich nun auch der Zucht angenommen und eine Jumping Global Champions Trophy für angehende Springpferde (CSIYH) kreiert, die in seinem Stadion in Valkenswaard/ NL ausgetragen wird. Ergebnisse der Global Champions Trophy