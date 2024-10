Barcelona. Wie im Vorjahr gewann eine deutsche Springreiter-Equipe das Finale um die Nationen-Preis-Trophy. Die Mannschaft von Bundestrainer Otto Becker siegte in der Besetzung Andre Thieme auf Chakaria, Jana Wargers auf Dorette, Christian Kukuk auf Checker und Richerd Vogel auf United Toch S in Barcelona in der mit 1,6 Millionen Euro dotierten Konkuirrenz vor den Niederlanden und Schweden. Finale Nationen-Cup