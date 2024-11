Lyon. Seinen dritten großen Erfolg als Springreiter innerhalb von zwei Jahren feierte der Luxemburger Victor Bettendorf (34) nun in Lyon. Der Sieger des Hermes Grand Prix im letzten Jahr in Paris und in diesem Jahr in Rom im Hauptspringen der Global Champions Tour sicherte sich nun im Rahmen des CHI in Lyon auf der erst neunjährigen Stute Foxy de la Roque den Großen Preis. Im Stechen um die 26.375 Euro Siegprämie setzte er sich mit einem Vorsprung von vier Zehntelsekunden auf den Niederländer Harrie Smolders auf Monaco durch. Dritter wurde der französische Team-Olympiadritte Simon Delestre auf Dexter Fontenis Z. Von den deutschen Startern konnte sich gerade noch Maximilian Lill (Löningen) auf Plaisire d`Api als Zwölfter platzieren. Großer Preis von Lyon