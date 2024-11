Toronto. Weiter auf dem Zirkel des Erfolges reitet Richard Vogel (27). Der Olympia-Ersatzreiter und Unternehmer aus Dagobertshausen, am letzten Sonntag noch mit dem Hengst United Touch S Sieger im Weltcupspringen in Lyon, startet nun im kanadischen Toronto an diesem Wochenende und begann die Springen mit einem Erfolg in einer umgerechnet 116.000 Euro dotierten Konkurrenz. Der Weltranglisten-Siebte setzte sich im Stechen im Sattel des holländischen Hengstes Levi Noessar gegen den ebenfalls fehlerfreien Iren Daniel Coyle auf Incredible durch und erhielt ein Preisgeld in Höhe von etwa 38.000 €. Das Stechen hatten sechs Teilnehmer erreicht, nur zwei waren fehlerfrei geblieben. Springen mit Stechen