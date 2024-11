Toronto. Das mit umgerechnet rund 187.000 Euro dotierte Weltcupspringen der Nordamerikaliga endete in Toronto mit dem Erfolg des US-Amerikaners Alex Matz, Träger eines großen Namens in dieser Sportzart. Matz (28), dessen Vater Michael Matz in die "Hall of Fame" der USA aufgenommen wurde, sechsmal nationaler Meister war und 1986 in Atlanta mit der Equipe Olympia-Silber gewann, blieb im Stechen auf dem elfjährigen Hengst Ikigai als einziger fehlerfrei und sicherte sich gleichzeitig erstmals einen Sieg in einem Weltcupspringen. Bester Deutscher war der Bremer Rene Dittmer (31) auf Corsica als Siebter, Richard Vogel (Dagobertshausen) blieb unplatziert. Weltcupspringen Toronto