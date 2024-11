Riad. Erste Gewinner des Super-Finals der Springreiterserie Global Champions Tour waren in Riad im Viertelfinale um die Teamtrophy die "Schwäne" von Shanghai in der Besetzung Ben Maher (Großbritannien) auf Point Break, Max Kühner (Österreich) auf Elektric Blue P und Daniel Deußer (Mechelen) auf Killer Queen. Im Feld der zehn Mannschaften blieb das Gewinner-Trio in der mit 1.350.000 Euro dotierten Konkurrenz als einziges ohne Abwurf und kassierte 200.000 Euro. Auftakt Superfinale Teams