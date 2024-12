La Coruna/ Spanien. Einen mehr als guten Lauf hat bis zum Finale des Internationalen Springreiterturniers (CSI) in La Coruna Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen). Der Fast-Olympiastarter siegte nach der Qualifikation zum wichtigsten Springen um Weltcuppunkte am Vorabend der Veranstaltung auch im Grand Prix der Stadt. Der Reitstallbesitzer siegte im Stechen auf dem 15 Jahre alten französischen Wallach Vestmalle des Cotis von Baloubet du Rouet, dem früheren großartigen Hengst des Brasilianers Rodrigo Pessoa, mit einem Vorsprung von 43 Hundertstelsekunden auf den Franzosen Kevin Staut auf Visconti du Telman. Die Prüfung war mit 170.000 Euro dotiert, davon gingen 56.100 an den Gewinner. Großer Preis von La Coruna