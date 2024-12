Mechelen/ Belgien. Die Weltcup-Kür der Dressurreiter in Mechelen/ Belgien gewann die Niederländerin Dinja van Liere (34). Die zweimalige Bronzemedaillen-Gewinnerin der Weltmeisterschaften in Herning 2022, im Grand Prix Vierte, siegte in der Vorstellung aus reiterlichem Können und künsterlischer Darstellung der Aufgabe auf dem Hengst Hermes mit 83,240 Prozentpunkten. Beste Deutsche war als Fünfte Dorothee Schneider (Framersheim) auf dem zwölfjährigen Wallach Dayman (77,325). Weltcup-Kür Gesamtwertung nach 6 von 11 Wettbewerben, Westeuropaliga