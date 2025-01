Basel. Die achtmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) begann die Weltcup-Tour der Dressur mit einem Erfolg zum Auftakt des Turniers in Basel. Die Juristin siegte im Grand Prix auf DSP Quantaz mit 76,239 Prozentpunkten vor der Norwegerin Isabel Freese auf Total Hope OLD (75,0), den dritten Platz belegte Team-Olympiasieger Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) auf Bluetooth OLD (74,543). Dressur, Grand Prix