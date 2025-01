Basel. Wie wohl von niemanden anders erwartet, war die erfolgreichste Dressurreiterin Isabell Werth (Rheinberg) nach Grand Prix auch in der Weltcup-Kür in Basel erfolgreich. Die sicherlich auch weltbeste Kürreiterin siegte in der Vorstellung zu Musik auf dem Wallach Quantaz in der St.Jakobshalle mit 85,735 Prozentpunkten überlegen vor der Norwegerin Isabel Freese auf Total Hope OLD (83,490) und ihrem Teammitglied beim Olympiasieg in Paris, Frederic Wandres (Hagen a.T.W.) auf Bluetooth (83,105). Die Prüfung war mit 100.000 Euro dotiert, davon gingen 33.333 € an die Gewinnerin. Weltcup-Kür