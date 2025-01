Leipzig. Das mit 190.000 Euro ausgeschriebene Weltcup-Springen der Westeuropaliga gewann in Liepzig der Niederländer Willem Greve auf holländischen Hnegst Highway TN NOP nach Stechen vor dem Franzosen Simon Delestre auf Dexter und dem Südbadener Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) auf dem Schimmel-Wallach Elysium, der für das Finale Anfang April in Basel bereits qualifiziert ist. Weltcupsprongen in Leipzig Stand Westeuropaliga