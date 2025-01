Amsterdam. Bei der viertletzten Weltcup-Dressurprüfung der Westeuropaliga in Amsterdam lagen die beiden Favoritinnen Charlotte Fry auf Glamoudale und Becky Moody auf Jagerbomb klar vor der achtmaligen deutschen Olympiasiegerin Isabell Werth auf Quantaz. Doppelweltmeisterin Fry (28) gewann die Kür auf dem Rapphengst Glamourdale mit 89,840 Prozentpunkten, ihre britische Teamgefährtin Moody (44) der britischen Bronze-Equipe bei Olympia in Paris sammelte mit Jagerbomb 86,5 Zähler, dahinter folgte die erfolgreichste Olympionikin Werth (55) mit Quantaz (85,265), die aber übernahm jedoch die Spitze in der Gesamtwertung der Westeuropaliga. Weltcup-Kür Amsterdam Gesamtwertung Westeuropaliga