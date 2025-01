Christian Kukuk und Checker auf der Gewinner-Linie (Foto: Sportfot) Wellington. Beim Winterfestival in Wellington gewann Olympiasieger Christian Kukuk (33) auf dem Schimmel Checker einen mit umgerechnet 205.000 Euro ausgeschriebenen Großen Preis der Springreiter. Der Warendorfer, seit 13 Jahren in Diensten von Ludger Beerbaum in Riesenbeck, ist auf der zwölfwöchigen Tournee in Florida mit fünf Beerbaum-Pferden vertreten. Großer Preis (4 Sterne-Niveau)