Richard Vogel und Cydello (Foto: sportfot) Zu einem weiteren Erfolg in einem Grand Prix des über drei Monate laufenden Winterfestivals in Florida kam Richard Vogel (Dagobertshausen) in Wellington. Auf dem elfjährigen Hannoveraner Wallach Cydello setzte er sich in einem mit umgerechnet 200.000 Euro dotierten Springen nach Stechen durch und kassierte ein Preisgeld von rund 68.500 Euro. Mars Grand Prix