Nicola Philippaerts und die Stute Katanga van Dingeshof - Beste in einem weiteren Grand Prix auf der Springtour im Sonnenstaat Florida (Foto: Sportfot) Wellington/ Florida. Der 33 Jahre alte Belgier Nicola Philippaerts gewann in Wellington beim dreimonatigen Winterfestival des Reitsportssports auf der Stute Katanga van Dingeshof den mit umgerechnet 111.000 Euro dotierten Grand Prix der Springreiter. Prämie für den Team-Weltmeisterschafts-Dritten von Herning 2022, der erstmals wieder nach Olympia in Paris das Pferd vorstellte: Rund 37.000 €. Von den deutschen Teilnehmern war keiner im Vorderfeld. Großer Preis