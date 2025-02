Bordeaux. Ein Vierteljahrhundert habe er auf ein Pferd für den Großen Sport gewartet, nun hatte er es unter dem Sattel: Den 15-Jährigen Wallach Fantasio Floreval Z. Mit ihm gewann der Franzose Cedric Hurel (51) zum Abschluss des Internationalen Turniers in Bordeaux den mit 110.000 Euro dotierten Großen Preis der Stadt. Im Stechen schlug er den für Österreich startenden Starnberger Max Kühner auf Cooley Jump the Q um 32 Hundertstelsekumnden. Nur diese beiden Paare waren in der Entscheidung fehlerfrei geblieben. Als bester Deutscher platzierte sich Marcus Ehning (Borken) auf dem Plot Blue-Nachkommen Priam du Roset als Elfter. Und im Finale um den Weltcup der Gespannfahrer war wie fast nicht anders erwartet der Australier Boyd Exell wieder einmal nicht zu schlagen. Großer Preis von Bordeaux Weltcup-Finale der Viererzüge