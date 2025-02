Kent Farrington, der als sein sportliches Vorbild u.a. Hugo Simon nennt, auf dem Flug zum Sieg auf der elfjährigen Oldenburger Stute Greya von Colestus. (Foto: Sportfot) Wellington/ Florida. Der mit umgerechnet 370.000 Euro dotierte Große Preis der Springreiter in der dreimonatigen Serie des Winterfestivals in Florida endete mit dem Erfolg des US-SAmerikaners Kent Farrington (44). Farrington, vor acht Tagen Gewinner des ebenfalls hochdotierten Grand Prix in Thermal/ Florida, siegte auf Greya nach Stechen vor dem deutschen Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) auf Checker, dahinter folgten mit ebenfalls fehlerfreier letzter Runde Mimi Gochman (USA) auf Inclen und Rene Dittmer (Stade) auf Corsica. Richard Vogel (Dagobertshausen) hatte mit Levi Noesar einen Abwurf im Stechen und wurde Neunter. Preisgeld für den Ersten: Rd. 123.000, an Kukuk gingen etwa 74.500. Großer Preis "Fidelity Investments"