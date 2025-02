Ocala/ USA. Das mit umgerechnet 286.000 Euro dotierte Weltcupspringen der Nordamerikaliga in Ocala/ Florida sah am Ende nicht weniger als vier Iren an der Spitze. Sieger wurde Cian O`Connor auf Bentle de Sury (rd.94.500 € Prämie). Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck) belegte auf Just Be Gentle den elften Rang. Weltcupspringen in Ocala