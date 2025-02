Hongkong. Für Richard Vogel ist inzwischen der Erdball sein Zuhause. Niemand der internationalen Zunft reist derart herum wie der umtriebige Schwabe und Pferdehändler. Nun war er in Hongkong und belegte mit dem Holsteiner Schimmelhengst Cloudio von Casall den dritten Platz im Großen Preis, was ihm umgerechnet rund 72.000 Euro eintrug. Sieger der mit einer halben Million US-Dollar dotierten Prüfung (rd.475.000 €) wurde die 31 Jahre alte Dänin Zascha Nygaard Lill (Havixbeck) auf Com`on Stanley (120.000 €) vor dem Briten Scott Brash auf Hello Chadora Lady (96.000). Neun Teilnehmer hatten das Stechen erreicht, sieben blieben fehlerfrei. Großer Preis von Hongkong