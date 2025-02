Doha. Die 44-Malige Nationen-Preisreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) gewann mit dem belgischen Wallach Messi Van `T Ruytershof den mit 325.000 Euro dotierten Grand Prix der Springreiter in Doha nach Stechen, was der Holsteinerin eine Prämie von 81.250 € eintrug. Grand Prix in Doha