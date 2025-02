Kent Farrington wie vor acht Tagen mit der Oldenburger Stute Greya ganz vorne (Foto: Sportfot) Der Weltranglisten-Dritte Kent Farrington (44) scheint auffallend eine Vorliebe für Stuten zu haben, und die geben ihm alles wohl zurück. So gewann der US-Amerikaner zuletzt innerhalb von drei Wochen jeweils einen Großen Preis, zuerst in Thermal/ Kalifornien auf Toulaya, danach in Wellington mit der Oldenburgererin Greya den ersten und nun mit der Colestus-Tochter acht Tage später wiederum einen Grand Prix an gleicher Stätte des Winterfestivals in Florida. Diesmal war der Große Preis mit umgerechnet 480.000 Euro (500.000 US-Dollar) ausgeschrieben, davon gingen an den Sieger etwa 160.000 €. Großer Preis