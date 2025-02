Doha/ Katar. Gut in Form präsentierten sich die deutschen Springreiterinnen zum Auftakt der neuen Global Champions Tour in Doha/ Katar. Jana Wargers (Emsdetten) siegte auf der Oldenburger Stute Dorette OLD im Springen um 106.400 Euro, und das Duo Sophie Hinners (Dagobertshausen) und Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Pinneberg) sicherte sich die erste von insgesamt 15 Konkurrenzen des Team-Wettbewerbs der Serie. 1.Wertung Global Champions League Zeitspringen