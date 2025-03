Doha/ Katar. Der mit 575.000 Euro dotierte Große Preis von Doha als Auftakt der neuen Global Champions Tour endete mit dem Erfolg des für Belgien reitenden Ägypters Abdel Said (35). Said, der als elfjähriger zu Emile Hendrix in die Niederlande kam, sich nach den Olympischen Spielen 2021 in Japan von seinem Verband verärgert verabschiedete, siegte nach Stechen mit der 12-Jährigen Stute Bonne Amie und erhielt ein Preisgeld von 189.750 Euro. Dahinter nach ebenfalls fehlerfreier Stechrunde platzierten sich der Hesse Daniel Deußer (43) auf dem holländisch gezogenen Wallach Gangster, Abdulrahman Alrajhi (Vereinigte Arabische Union) auf Ventago und der dreimalige Weltcupgewinner Marcus Ehning (Borken) mit dem zwölfjährigen Holsteiner Wallach Coolio auf den nächsten Rängen. Grand Prix von Doha