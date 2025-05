Lausanne. Zum zweiten Mal nach 2017/ 18 ist der US-Amerikaner Kent Farrington (44) Weltrangliszen-Erster. Er löste den fast schon "ewigen" Ersten Henrik von Eckermann (Schweden) an der Tete ab. Der ein Jahr jüngere Weltmeister hatte die Spitzer im August 2022 übernommen. Bester Deutscher ist als Vierter Olympiasieger Christian Kukuk (Riesenbeck). Unverändert in Führung blieb in der Dressur die Dänin Cathrine Laudrup-Dufour, dahinter folgen Weltcupgewinnerin Charlotte Fry (Großbritannien) und die achtmalige deutsche Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg). Weltrangliste Springen Weltrangliste Dressur