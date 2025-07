Falsterbo/ Schweden. Wie beim niederländischen CHIO in Rotterdam vor wenigen Wochen gewann der 34 Jahre alte US-Amerikaner Karl Cook auch beim schwedischen Internationalen Offiziellen Reitturnier (CHIO) den mit 500.000 Euro dotierten Rolex-Grand Prix in Falsterbo. Und wie in Rotterdam setzte sich der Team-Olympiazweite von Paris mit der französisch gezogenen Stute Caracole de la Roque von Zandor durch. Prämie rund 160.000 Euro. Das Video des Siegers