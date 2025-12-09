Sie befinden sich hier: Home Magazin Infektiöse Anämie in "Meck-Pomm" ausgebrochen

Infektiöse Anämie in "Meck-Pomm" ausgebrochen PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: offz/ dl   
Dienstag, 09. Dezember 2025 um 16:17

Hiermit möchten wir Sie über den aktuellen Ausbruch der ansteckenden Blutarmut der Einhufer (Infektiöse Anämie) im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern informieren. Die maßgeblichen Inhalte und Details entnehmen Sie bitte der entsprechenden Mitteilung des zuständigen Veterinäramtes.

Wir bitten alle Pferdehalter, Verantwortlichen in Vereinen und Betrieben sowie alle im Pferdebereich tätigen Personen um einen sorgsamen Umgang. Dies dient dem Schutz der Tiere sowie der Eindämmung des Krankheitsgeschehens.

Bei Rückfragen, Unsicherheiten oder weiterem Informationsbedarf wenden Sie sich bitte direkt an das zuständige Veterinäramt. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte und weiterführende Hinweise zum Umgang mit der Situation.

 
 

