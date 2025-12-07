A Coruna. Nach Stuttgart Mitte November gewann der Niederländer Willem Greve in A Coruna das nächste Weltcupsringen. Greve siegte in der mit 320.000 Euro dotierten Konkurrenz auf der Stute Pretty Women vor der Norwegerin Oda Charlotte Lyngvaer auf Carabella und dem Franzosen Simon Delestre auf Golden Boy. Philipps Schulze Topphoff (Havixbeck) platzierte sich als bester Deutscher auf Carla NRW als Fünfter hinter Edwina Tops-Alexander (Australien) auf Fellow Castlefield. Willem Greve übernahm nach fünf Springen mit 40 Punkten auch die Spitze im Gesamtklassement der Westeuropaliga. Weltcupspringen in A Coruna Gesamtwertung nach 5 Prüfungen