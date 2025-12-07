Sie befinden sich hier: Home Sport Willem Greve - Zweiter Weltcuperfolg in Folge

Willem Greve - Zweiter Weltcuperfolg in Folge PDF Drucken E-Mail
Geschrieben von: DL   
Sonntag, 07. Dezember 2025 um 20:28

A Coruna. Nach Stuttgart Mitte November gewann der Niederländer Willem Greve in A Coruna das nächste Weltcupsringen. Greve siegte in der mit 320.000 Euro dotierten Konkurrenz auf der Stute Pretty Women vor der Norwegerin Oda Charlotte Lyngvaer auf Carabella und dem Franzosen Simon Delestre auf Golden Boy. Philipps Schulze Topphoff (Havixbeck) platzierte sich als bester Deutscher auf Carla NRW als Fünfter hinter Edwina Tops-Alexander (Australien) auf Fellow Castlefield. Willem Greve übernahm nach fünf Springen  mit 40 Punkten auch die Spitze im Gesamtklassement der Westeuropaliga.

Weltcupspringen in A Coruna

Gesamtwertung nach 5 Prüfungen
 

